Rekabet Kurumu'ndan yangın söndürme şirketlerine soruşturma

27 Aralık 2022 Salı, 10:21

Mavili Elektronik Tic. ve San. AŞ, Filiz Güvenlik Sistemleri Proje Sanayi ve Ticaret AŞ ve Yıldız Yangın Söndürme Sistemleri San. Tic. AŞ hakkında Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Mavili Elektronik Tic. ve San. AŞ’nin teknik servis hizmet bedeli ile yedek parça ve mamul ürünlerin yeniden satış fiyatlarını belirlemek, bölge ve müşteri kısıtlamasında bulunmak ve Mavili Elektronik Tic. ve San. AŞ, Filiz Güvenlik Sistemleri Proje Sanayi ve Ticaret AŞ ile Yıldız Yangın Söndürme Sistemleri San. Tic. AŞ’nin müşteri paylaşımı anlaşması yapmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddialarına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 01.12.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Mavili Elektronik Tic. ve San. AŞ, Filiz Güvenlik Sistemleri Proje Sanayi ve Ticaret AŞ ve Yıldız Yangın Söndürme Sistemleri San. Tic. AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 22-53/804-M sayı ile karar verdi.