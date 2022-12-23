Trabzonspor - Fenerbahçe rekabetinde 132. randevu

Rekabette 98 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 131 maçtan 50'sini sarı-lacivertli ekip kazanırken, bordo-mavili takım 42 galibiyet elde etti. Taraflar 39 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin toplam 165 golüne, Trabzonspor 146 golle cevap verdi.