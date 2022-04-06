Renault Group, Mitsubishi’nin Colt modelini Bursa’da üretecek

06 Nisan 2022 Çarşamba, 17:41

Türkiye’de 52 yıldır faaliyette olan Renault Group Mitsubishi’nin bir modelini Bursa’daki fabrikasında üreteceğini açıkladı. Renault Group Türkiye CEO’su ve Oyak-Renault Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Doğu, “Yeni nesil Colt, tıpkı Clio modelinde olduğu gibi Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı’nın modüler CMF-B platformunda üretilecek. Yeni araç 2023’ün 4. çeyreğinde Avrupa’da satışa sunulacak” dedi.

Renault Group Türkiye CEO’su ve Oyak-Renault Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Doğu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Binek araç üretiminde lider konumunda olan ve üretiminin yüzde 80’ini ihraç eden Oyak-Renault Bursa Fabrikası Türkiye’nin en fazla ihracat yapan şirketleri arasında 3. sırada yer alıyor ve Türkiye’nin toplam ihracatına yıllık 2,3 milyar avroluk katkıda bulunuyor (2021 verisi). 150’den fazla noktadan oluşan yaygın satış ve satış sonrası servis ağıyla Renault ve Dacia markalarının dağıtım faaliyetini yürüten Renault Mais A.Ş., Türk otomotiv pazarına en geniş yelpazede ürün sunan şirketlerin başında geliyor. Oyak-Renault Bursa fabrikasında üretilen Clio ve Megane Sedan yıllardır tüketiciler tarafından en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor. 2000 yılından bu yana Türkiye’ye yaptığımız yatırımların toplamı 2 milyar avro seviyesinde bulunuyor.”



