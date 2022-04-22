Renault, Nissan hisselerinde satış planlıyor

Fransız otomotiv şirketi Renault'nun sahip olduğu yüzde 43'lük Nissan hissesinin bir kısmını elden çıkarmayı düşündüğü ve satıştan gelecek kaynağı şirketin elektrik araç geçişinde kullanmayı planladığı belirtiliyor.









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22 Nisan 2022 Cuma, 14:52