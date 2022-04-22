Renault, Nissan hisselerinde satış planlıyor
Fransız otomotiv şirketi Renault'nun sahip olduğu yüzde 43'lük Nissan hissesinin bir kısmını elden çıkarmayı düşündüğü ve satıştan gelecek kaynağı şirketin elektrik araç geçişinde kullanmayı planladığı belirtiliyor.
22 Nisan 2022 Cuma, 14:52
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Renault SA Nissan Motor Co. hisselerini bir kısmını satarak elektrikli otomobile geçiş için ihtiyacı olan milyarlarca dolarlık finansmanı sağlamayı ve ortağıyla arasında uzun süredir devam eden gerginliği azaltmayı hedefliyor.Bloomberg'e konuşan kaynaklar Renault’un sahibi olduğu 1,83 milyar hissenin bir kısmını Nissan’ın almak isteyebileceğini fakat Fransız devinin Japon otomotiv üreticisinin yüzde 43’lük hissesi için başka alıcılar da arayabileceğini belirtti.Sahip olduğu 983,5 milyar yenlik (7,1 milyar euro) hissenin bir kısmını elden çıkararak Renault’nun çok ince bir çizgi üzerinde yürüdüğü ve 23 yıllık ortağıyla birlikteliğini sonlandırmadan dengelemeye çalıştığı belirtiliyor. Nissan’ın yüzde 15 Renault hissesine sahip olduğu ve oy hakkının olmaması ikili arasında oluşan orantısız ortaklık yapısından dolayı Nissan yöneticilerini uzun yıllardır rahatsız eden bir faktör olarak biliniyor.