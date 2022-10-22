Renault'nun 2022 gelir tahminleri beklentilerin altında

22 Ekim 2022 Cumartesi, 07:00

Renault 2022'de 9 milyar Euro gelir beklediğini açıkladı. Piyasanın beklentisi şirketin 2022'de 9.6 milyar Euro gelir yazacağı yönündeydi.

Otomotiv devi yaşanan çip sıkıntısının ticari satışlarda yüzde 2.4’lük düşüşe katkıda bulunduğunu belirtirken bugüne dek yaşanan en büyük fiyat artışı ve Megane E-Tech gibi yeni elektrikli modellere yönelik güçlü talep nedeniyle gelirlerin arttığının altını çizdi.

Renault yılın ilk yarısının kayıpla kapatılmasına neden olan Rusya pazarından maliyetli bir şekilde çıkmayı geride bırakmaya çalışırken temmuz ayında tüm yıl için görünümü yükseltti.

RENAULT JAPON HİSSELERİNİ YÜZDE 15'E DÜŞÜRDÜ



Renault CEO’su Luca de Meo ve ekibi elektrikli araç ve içten yanmalı motor işkollarını ayırmaya hazırlanırken bu planla ilgili önümüzdeki ay daha fazla ayrıntı paylaşmaları bekleniyor.

Fransız şirketi Japon ortağı Nissan Motor ile yirmi yıllık eski ittifaklarını yeniden şekillendirmek için görüşmelerde bulunuyor.

Nissan ile yapılacak olası bir anlaşma kapsamında Renault Japon şirketindeki hisselerini yüzde 43’ten yüzde 15’e indirecek. Buna karşılık olarak Nissan ise de Meo’nun iki işkolunu ayırma stratejisinin bir parçası olan Renault’nun elektrik araç birimi Ampere’nin yaklaşık yüzde 15’i için 500-750 milyon dolar arasında bir yatırım yapacak.

Finans Direktörü Thierry Pieton yaptığı açıklamada, üçüncü çeyrek büyümesi için "değer odaklı ticari politikamızı yansıtmaya devam ediyor" derken otomobil üreticisinin fiyatlarını iyileştirdiğini ve en kârlı kanallarına odaklandığını da sözlerine ekledi.

Analistlerin tahminlerine göre grup geliri yüzde 21 artışla 9,8 milyar Euro'ya yükseldi.

Şirket, orta vadeli finansal hedefleri hakkında bir güncelleme ve şirket yapısıındaki değişiklik planları hakkında daha fazla ayrıntı vermek için 8 Kasım'da bir sermaye piyasası günü düzenleyecek.