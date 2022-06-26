Renault Group, Fixter'ı satın aldı

26 Haziran 2022 Pazar, 09:18

Renault Group açıklamasına göre, 2017 yılında Londra'da Limvirak Chea, Frederic Dermer ve Cristian Vrabie tarafından kurulan Fixter, Birleşik Krallık'ta referans noktası haline geldi.

Söz konusu satın alma, gruba bağlı satış sonrası iş biriminin pazarda sınıfının en iyisi olarak kalma hedefiyle yol aldığı dijital dönüşüm sürecinin bir parçası oldu. Fixter'ın gelişimi Birleşik Krallık'ta ve 2022'nin ikinci yarısında Renault ağının desteğiyle Fransa'da ve gelecek yıllarda diğer Avrupa ülkelerinde devam edecek.

"SATIŞ SONRASI DEĞER ZİNCİRİMİZİ MODERNİZE EDİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Group Global Satış Sonrası Kıdemli Başkan Yardımcısı Hakan Doğu, söz konusu yatırımı, Renault Group'un müşterilerine onarım ve bakım için en iyi kalite/hız/fiyat oranını sunma taahhüdünün bir parçası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bağımsız satış sonrası faaliyetlerimizi geliştirmek, Renault Group'un yenileme pazarındaki stratejik bir ekseni konumunda. Müşterilerimizin beklentilerini daha iyi karşılamak için çok markalı IAM teklifimizi geliştirmeye devam ediyor ve satış sonrası değer zincirimizi baştan sona modernize ediyoruz. Fixter girişimini satın alarak, ağımızın uzmanlığını ve gücünü Fixter'ın çevikliği ve otomotiv bakımının tüm dijital yönlerine ilişkin bilgisiyle birleştirebileceğiz. Bu sayede en yüksek kalitede hizmetler sunabilecek ve faaliyetlerimizin dijitalleşmesini hızlandırabileceğiz."