Resmi açıklama yapıldı: Dev market zinciri satılıyor mu?

Sabancı Holding’in 3 Ekim’de analistlerle gerçekleştirdiği toplantı sonrası Reuters, holdingin öz kârlılığı düşük bazı şirketlerini elden çıkarmayı planladığını öne sürdü. Haberde, bu kapsamda CarrefourSA ve Teknosa’nın ilk aşamada satışa konu olabileceği iddia edildi.

Bu iddianın ardından CarrefourSA hisselerinde hızlı bir yükseliş yaşandı. Hisse fiyatlarındaki ani hareketlilik sonrasında şirketten Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yapıldı.

CARREFOURSA’DAN RESMİ AÇIKLAMA

CarrefourSA tarafından yapılan KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı: