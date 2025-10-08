Resmi açıklama yapıldı: Dev market zinciri satılıyor mu?

Sabancı Holding’in 3 Ekim’de analistlerle gerçekleştirdiği toplantı sonrası Reuters, holdingin öz kârlılığı düşük bazı şirketlerini elden çıkarmayı planladığını öne sürdü. Haberde, bu kapsamda CarrefourSA ve Teknosa’nın ilk aşamada satışa konu olabileceği iddia edildi.
Bu iddianın ardından CarrefourSA hisselerinde hızlı bir yükseliş yaşandı. Hisse fiyatlarındaki ani hareketlilik sonrasında şirketten Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yapıldı.
CARREFOURSA’DAN RESMİ AÇIKLAMA
CarrefourSA tarafından yapılan KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
Borsa İstanbul A.Ş.'nin E-18454353-100.06-40025 sayılı yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 8. maddesi gereği yapılan açıklamamızdır:
Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem gören Şirketimiz payları (CRFSA) üzerinde son dönemde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine yol açabilecek nitelikte kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.