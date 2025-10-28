Resmi Gazete'de yayımlandı: Dava masraflarında büyük değişiklik!

Adalet Bakanlığınca hazırlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni tarifeye göre, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi kapsamında davacılar dava açarken mahkeme veznesine 530 lira gider avansı yatıracak. Bu tutar, tebligat ve posta ücretleri gibi tüm yargılama giderlerini kapsayacak.

HAKEM ÜCRETLERİNE YENİ DÜZENLEME

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi kapsamında, tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde, konusu 500 bin liraya kadar olan uyuşmazlıklarda tek hakem için yüzde 5, üç veya daha fazla hakem için yüzde 8 oranında ücret ödenecek.

Sonraki 500 bin lira için bu oranlar tek hakem için yüzde 4, üç veya daha fazla hakem için yüzde 7 olacak. Anlaşmazlık konusu 10 milyon lira ve üzerindeyse, tek hakeme yüzde 0,1, üç veya daha fazla hakeme yüzde 0,2 oranında ödeme yapılacak.

TANIK ÜCRETLERİ DE GÜNCELLENDİ

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi uyarınca, tanıklara 130 ila 200 lira arasında ücret ödenecek. Bu ödeme, tanığın tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak hesaplanacak.

Tanığın seyahat etmesi gerekirse, yol, konaklama ve beslenme giderleri de karşılanacak. Tanıklık nedeniyle yapılan ödemeler ise hiçbir vergi, resim veya harca tabi olmayacak.