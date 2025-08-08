Resmi Gazete’de yayımlandı: Doğrudan satışta büyük değişiklik devrede!

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı “Doğrudan Satışlar Hakkında Yönetmelik” Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, doğrudan satış sistemlerinde tüketici haklarını güçlendirmeyi, piyasa düzenini sağlamayı ve kötüye kullanımları önlemeyi amaçlıyor.

Yönetmelik ile doğrudan satış şirketleri için asgari sermaye şartı 10 milyon TL olarak belirlendi. Ayrıca Türkiye’de faaliyet gösteren bankalarda en az 3 milyon TL tutarında bloke hesap bulundurma zorunluluğu getirildi. Şirketler, faaliyete başlamadan önce Ticaret Bakanlığı’ndan doğrudan satış yetki belgesi almak zorunda olacak.

KOMİSYON VE PRİM ORANLARINDA SINIRLANDIRMA

Yönetmelik, hızlı zenginlik vaatleri ve katılım baskısını yasakladı. Doğrudan satış sistemi, üye kazandırmaya değil, mal ve hizmet satışına dayanmalı. Doğrudan satıcılara verilen komisyon, prim ve benzeri ödemeler, yıllık net satışların yüzde 50’sini geçemeyecek. Yeni üye kazanımına dayalı ödemeler ise toplam menfaatlerin yüzde 30’unu aşamayacak.

TÜKETİCİ CAYMA HAKKI KORUNUYOR

Tüketiciler, doğrudan satış yoluyla aldıkları ürün veya hizmetlerden 30 gün içinde koşulsuz cayma hakkına sahip olacak. Şirketler, cayma talebi olan ürünlerin bedelini 30 gün içinde iade etmekle yükümlü olacak.

Halihazırda faaliyet gösteren doğrudan satış şirketleri, yeni yönetmeliğe uyum sağlamak ve yetki belgesi başvurusu yapmak için en geç 30 Ocak 2026 tarihine kadar süreye sahip olacak.