Resmi Gazete'de yayımlandı: İlaç fiyatlarına zam yolda!

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına ilişkin kararda yapılan değişiklikle, ilaç fiyatlarında esas alınan Euro kuru 2026 yılı için yaklaşık yüzde 17 oranında artırıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan cumhurbaşkanı kararına göre, ilaç fiyatları için Euro kuru 2026 yılında 25.3346 TL olarak uygulanacak. Bu yıl için geçerli olan Euro kuru ise 21.6721 TL olarak belirlenmişti.

BAREM DEĞERLERİ DE GÜNCELLENDİ

Kararla birlikte ilaç fiyatlandırmasında kullanılan barem değerlerinde de düzenlemeye gidildi. Euro değerindeki artışa paralel olarak, barem değerleri fiyat korumalı ürünlerde 87,34 TL, diğer ürünlerde ise 45,64 TL olarak güncellendi.

Söz konusu kararın yarından itibaren yürürlüğe girmesi öngörülüyor.