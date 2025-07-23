Resmi Gazete'de yayımlandı: İzinsiz yabancı işçi çalıştıran işverenlere yeni yükümlülük

"İzinsiz Çalıştığı İçin Haklarında Sınır Dışı Etme Kararı Alınan Yabancıların Çeşitli Masraflarının İşverenlerinden Tahsili Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, izinsiz çalıştığı tespit edilen ve sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine bildirilen yabancıların, varsa eş ve çocuklarıyla birlikte; konaklama, ülkelerine dönüş ve gerektiğinde sağlık giderleri Göç İdaresi Başkanlığı bütçesinden karşılanacak. Ancak bu giderler, daha sonra ilgili işveren ya da işveren vekilinden tahsil edilecek.

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan harcamalar, işverene tebliğ edilecek ve bir aylık ödeme süresi tanınacak. Ödeme yapılmaması durumunda, alacaklar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında vergi dairelerince takip edilecek.

Yönetmelikte, geri gönderme merkezlerinde barındırılan yabancıların günlük maliyetlerinin her yıl maktu olarak belirleneceği ve en fazla üç aylık süreyi kapsayacağı belirtildi.

İZİNSİZ ÇALIŞTIRMA YASAĞI HATIRLATILDI

Yönetmelikte, çalışma izni olmadan yabancıların Türkiye'de çalıştırılmasının yasak olduğu vurgulandı. Teftiş, denetim ve kolluk kontrollerinde izinsiz çalışan yabancılarla birlikte, onları çalıştıran işverenler hakkında da idari yaptırımlar uygulanacak. Denetimler sonucunda hazırlanan tutanaklar, il göç idaresi müdürlüklerine gönderilecek ve sınır dışı işlemleri başlatılacak.

VERİ PAYLAŞIMI PROTOKOLÜ İLE BİLGİ AKIŞI SAĞLANACAK

İlgili bilgiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan veri paylaşım protokolü kapsamında karşılıklı olarak paylaşılacak.

Yönetmelik, yayım tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girecek.