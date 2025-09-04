Resmi Gazete'de yayımlandı: KDV ve ÖTV'de değişiklik!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapıldı. Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve KDV Kanunu’ndaki değişikliklerin uygulama usul ve esaslarına örneklerle açıklık getirdi.

SAVUNMA VE GÜVENLİK ARAÇLARINA KDV İSTİSNASI

Buna göre, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıkları ile Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı başkanlıklarının milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarında kullanacağı taşıt teslimleri istisna kapsamına alındı. Ayrıca, Savunma Sanayii projeleri kapsamında üretilen araçlara ilişkin mal ve hizmet alımları da KDV’den istisna tutulacak.

VAKIF VE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNE KDV MUAFİYETİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yönettiği mazbut vakıfların taşınmaz satışları ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın arsa ve arazi teslimlerine KDV istisnası uygulanacak. Sanayi ve turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflerin inşaat işlerine ilişkin KDV istisnası ise 31 Aralık 2028’e kadar uzatıldı.

AKARYAKITTA KDV FARKLILIĞI KALDIRILDI

Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında teminat karşılığı ithal edilen akaryakıt ürünlerinin KDV matrahına ÖTV teminat tutarının dahil edilmesiyle, ithalat ve yurtiçi alımlar arasındaki KDV farklılığı ortadan kaldırıldı.

KDV İADE UYGULAMALARINDA GÜNCELLEME

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler (ATİK) nedeniyle yüklenilen KDV’nin iade hesabına ilişkin açıklamalar örneklerle netleştirildi. Ayrıca, KDV iade talebinde bulunulabilecek asgari tutar 2 bin liradan 10 bin liraya yükseltildi.

ÖTV’DE GÜVENLİK KURULUŞLARINA İSTİSNA

“Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, ulusal güvenlik kuruluşlarının ÖTV istisnası kapsamındaki taşıt alımlarına ilişkin düzenlemeleri içeriyor.