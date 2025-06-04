Resmi Gazete'de yayımlandı: Maaş ödemelerinde büyük değişiklik!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılmasına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti. Yapılan düzenleme 4 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

ZORUNLULUK 3 İŞÇİYE DÜŞÜRÜLDÜ

Daha önce 5 ve daha az çalışanı olan işyerlerinde maaş ödemeleri elden yapılabiliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte bu sınır 3 işçiye indirildi. Buna göre, işverenler yalnızca 3 veya daha az çalışanı varsa maaş, prim ve ikramiye gibi ödemeleri elden yapabilecek. 4 ve üzeri çalışanı bulunan işyerleri için ödemeler banka aracılığıyla yapılacak.

UYGULAMA 1 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikte yapılan açıklama şu şekilde:

"Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeliğin 6, 7, 8 ve 10. maddelerinde geçen 'en az beş' ibareleri 'en az üç' olarak değiştirildi. Bu Yönetmelik yayımı tarihini takip eden ayın başında yürürlüğe girer."

Yeni düzenleme, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütecek.