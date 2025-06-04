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Resmi Gazete'de yayımlandı: Maaş ödemelerinde büyük değişiklik!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Maaş ödemelerinde büyük değişiklik!

4.06.2025 10:58:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Maaş ödemelerinde büyük değişiklik!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre, çalışan sayısına bağlı olarak maaş ödemelerinde elden ödeme sınırı düşürüldü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılmasına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti. Yapılan düzenleme 4 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

ZORUNLULUK 3 İŞÇİYE DÜŞÜRÜLDÜ

Daha önce 5 ve daha az çalışanı olan işyerlerinde maaş ödemeleri elden yapılabiliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte bu sınır 3 işçiye indirildi. Buna göre, işverenler yalnızca 3 veya daha az çalışanı varsa maaş, prim ve ikramiye gibi ödemeleri elden yapabilecek. 4 ve üzeri çalışanı bulunan işyerleri için ödemeler banka aracılığıyla yapılacak.

UYGULAMA 1 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikte yapılan açıklama şu şekilde:

"Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeliğin 6, 7, 8 ve 10. maddelerinde geçen 'en az beş' ibareleri 'en az üç' olarak değiştirildi. Bu Yönetmelik yayımı tarihini takip eden ayın başında yürürlüğe girer."

Yeni düzenleme, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütecek.

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