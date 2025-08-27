Resmi Gazete'de yayımlandı: Memur ve memur emeklisi zam kararı belli oldu!

Türkiye’de 4,5 milyon memur ve memur emeklisinin yanı sıra sözleşmeli personeli de kapsayan zam kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ VE HAKEM KURULU

Uzun süren pazarlıklar sonucunda hükümet ile sendika arasında uzlaşma sağlanamayınca toplu sözleşme görüşmeleri Hakem Kurulu tarafından yürütüldü. Sendika masadan çekilince Hakem Kurulu da dün nihai kararını verdi.

MEMURLARIN ZAM ORANLARI VE TABAN MAAŞ ARTIŞI

Kamu görevlilerinin genel zam oranları 2026 yılı birinci dönem için yüzde 11, ikinci dönem için yüzde 7; 2027 yılı birinci dönem için yüzde 5, ikinci dönem için yüzde 4 olarak belirlendi. Memurların taban aylıkları ise 2026 yılı birinci dönem için 1000 TL artırıldı.

HİZMET KOLLARI VE DİĞER HAKLAR

Hizmet kollarına ilişkin 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8’inci Dönem Toplu Sözleşme detayları da Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu düzenlemeler; fazla mesai, tazminat, yol parası ve ücretsiz toplu taşıma gibi hakları içeriyor.