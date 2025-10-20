Resmi Gazete’de yayımlandı: Özel sağlık sigortalarında yeni dönem!

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, özel sağlık sigortalarına ilişkin yönetmelikte kapsamlı değişiklikler yaptı. Yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeler, sigortalı haklarını genişletiyor ve sigorta şirketlerinin yükümlülüklerini artırıyor.

SEYAHAT VE HASTALIK SİGORTALARI KAPSAM DIŞINDA

Yeni yönetmelik ile seyahat sağlık ve hastalık sigortaları özel sağlık sigortası kapsamından çıkarıldı. Özel sağlık sigortası artık sadece bireysel ve grup poliçelerini kapsayacak şekilde tanımlandı.

BEKLEME SÜRESİ SADECE İLK POLİÇE DÖNEMİNE UYGULANACAK

Sigorta şirketleri, bekleme süresini yalnızca ilk poliçe dönemine uygulayabilecek. Sigortalı aynı plan kapsamında poliçesini yenilediğinde veya şirket değiştirdiğinde bekleme süresi tekrar uygulanamayacak.

YENİLEME GARANTİSİ KOŞULLARI NETLEŞTİRİLDİ

60 yaşını doldurmamış sigortalılara ömür boyu yenileme garantisi sunulacak. Sigortalının aynı plan kapsamında üç yıl boyunca kesintisiz sigortalı olması ve ödenen tazminatların toplam primlere oranının yüzde 80’in altında kalması gerekiyor. Bu koşulları sağlayan sigortalılara garantiden kaçınılamayacak, teminatlar daraltılamayacak ve ek prim talep edilemeyecek.

ŞİRKET DEĞİŞİKLİĞİNDE KAZANILMIŞ HAKLAR KORUNACAK

Sigortalılar, başka bir sigorta şirketine geçerken ömür boyu yenileme garantilerini koruyabilecek. Tüm bilgi aktarımı yalnızca Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi aracılığıyla yapılacak.

GRUP POLİÇELERİNDE KATILIM SERTİFİKASI ZORUNLU OLDU

Grup sağlık sigortası kapsamında sigortalılara katılım sertifikası verilecek. Sertifikada haklar, teminat kapsamı ve yenileme garantisi bilgileri yer alacak. Bireysel sigortaya geçenler, yenileme garantisi haklarını kaybetmeyecek.

KİŞİSEL VERİLER ON YIL SÜREYLE SAKLANACAK

Sigortalıların sağlık bilgileri ve poliçe kayıtları on yıl boyunca saklanacak, süre sonunda silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecek. Tüm işlemler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun yürütülecek.

MEVCUT POLİÇELERDE HAKLAR KORUNACAK

1 Ocak 2026’dan önce yapılan poliçelerde mevcut yenileme garantileri ve tarifeler geçerli olacak. Yeni poliçelerde ise bekleme süresi ve yenileme garantisi hükümleri uygulanacak.

SİGORTA ŞİRKETLERİNE YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER GELDİ

Şirketler, kampanya, indirim ve poliçe koşullarını açık şekilde bildirmekle yükümlü olacak. Sigortalı bilgileri yalnızca yasal ve yetkilendirilmiş kanallar üzerinden temin edilebilecek.

AMAÇ ŞEFFAFLIK VE TÜKETİCİ HAKLARINI GÜÇLENDİRME

Yeni düzenlemeler, sektörde şeffaflığı artırmayı, tüketici haklarını güçlendirmeyi ve sigorta sistemine olan güveni artırmayı hedefliyor.