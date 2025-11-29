Cumhuriyet Gazetesi Logo
Resmi Gazete'de yayımlandı: Özelliştirmelere tam gaz devam...

29.11.2025 18:11:00
AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB), 4 ilde bulunan 8 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştireceği açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın son özelleştirmelere ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki 2, Yenimahalle ilçesindeki 1, Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki 2, İzmir'in Güzelbahçe ilçesindeki 1 ve Batman'ın Kozluk ilçesindeki 2 olmak üzere 8 taşınmazın satışı yapılacak.

Bu taşınmazlar için son teklifler, 24 ve 25 Aralık tarihlerine kadar alınacak.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle yürütülecek.

