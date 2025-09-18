Resmi Gazete'de yayımlandı: POS ödemelerinde büyük değişiklik!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’de yayımladığı tebliğ ile ticari kredi limitleri ve üye işyeri ücretlerinde değişikliğe gidildi. Buna göre POS komisyon oranları kredi kartı ve banka kartı işlemleri için ayrı ayrı belirlendi.

BANKA KARTLARINDA ORAN DÜŞÜRÜLDÜ

Kredi kartı işlemlerinde uygulanan yüzde 3,56 oranında değişiklik yapılmazken, banka kartı işlemlerinde azami POS komisyon oranı yüzde 1,04’e indirildi. Üye işyerlerinin komisyon ödemek yerine blokeli çalışma seçeneğini tercih etmesi durumunda uygulanan 40 günlük azami bloke süresi ise banka kartları için en fazla 15 gün olacak.

UYGULAMA KASIM AYINDA BAŞLAYACAK

POS komisyonu, kartlı sistemlerin işletilmesi için alınan maliyetlere dayanıyor. Kredi kartlarında ayrıca kart sahibine tanınan kredi imkânı nedeniyle ek fonlama maliyeti bulunuyor. Yeni düzenleme ile banka kartlarında bu maliyetler dışında kalan oranlar geçerli olacak.

Belirlenen oranlar, ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba işyeri ödemelerinde de geçerli olacak. Düzenleme 1 kasım itibarıyla yürürlüğe girecek.