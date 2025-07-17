Cumhuriyet Gazetesi Logo
Resmi Gazete'de yayımlandı: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü iki araziyi kiraya verecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü iki araziyi kiraya verecek

17.07.2025 09:06:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Resmi Gazete'de yayımlandı: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü iki araziyi kiraya verecek

TİGEM Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü iki araziyi ticari faaliyetlerde kullanılması amacıyla 5 yıl süreyle kiralayacak.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü, iki tarım dışı araziyi ticari faaliyetlerde kullanılması amacıyla 5 yıl süreyle kiralayacak.

Müdürlüğün kiralamaya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, işletmenin Dalaman'daki 5 bin metrekare ve 1300 metrekare olan iki tarım dışı arazisi, ekonomiye kazandırılması, istihdam oluşturulması ve ticari faaliyetlerde kullanılması amacıyla 5 yıl süreyle kiraya verilecek.

Kapalı zarfla teklif alma usulüyle gerçekleştirilecek ihale, 29 Temmuz saat 14.00'te işletmenin Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

İlgili Konular: #kira #arazi #Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü