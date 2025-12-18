Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeni yılda trafik cezalarına dev zam!

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından, yeni yılda uygulanacak vergi ve ceza artışları da netleşiyor. Böylece 2026’da yurttaşların karşı karşıya kalacağı zamlı tutarlar kesinlik kazanmış oldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne (MTV) yapılacak artışta indirim yetkisini kullanması beklenirken, trafik cezaları ile çok sayıda vergi ve harç kalemini kapsayan artış oranı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre söz konusu kalemlerdeki artış oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi.

TRAFİK CEZALARI BÜTÇEDE ÖNE ÇIKIYOR

2025 yılında 1 trilyon TL’nin üzerinde trafik cezası keserek bu gelirleri bütçe için “can suyu” olarak kullanan iktidarın, yeni zamlarla birlikte bu rakamı daha da artırmayı hedeflediği ifade ediliyor. Bu süreçte sürücüleri “ceza yapmaya teşvik ettiği” öne sürülen değişken hız tabelaları ve radar cihazlarının konumları kamuoyunda tartışma yaratırken, 2025 yılında uygulanacak trafik cezası tarifesi de yoğun eleştiri aldı.

CEZA TARİFESİ MECLİS GÜNDEMİNE GELİYOR

Ocak ayının ilk haftasında Meclis’e sunulması planlanan eylem planıyla bazı ihlallere yönelik cezaların artırılması öngörülüyor. Ancak gelecek yıl boyunca uygulanması planlanan mevcut trafik cezası tarifesi şu şekilde sıralanıyor:

Kırmızı ışıkta geçmek: 2.741 TL

2.741 TL Ehliyetsiz araç kullanmak: 23.433 TL

23.433 TL Emniyet kemeri kullanmamak: 1.246 TL

1.246 TL Emniyet şeridini ihlal etmek: 11.633 TL

11.633 TL Taşıma kapasitesinin üzerinde yolcu almak: 975 TL

975 TL Seyir halinde cep telefonu kullanmak: 2.741 TL

2.741 TL Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak: 2.741 TL

2.741 TL Drift atmak: 58.207 TL

58.207 TL Çakarlı araba kullanmak: 11.633 TL

11.633 TL Abart egzoz veya cam filmi kullanmak: 2.743 TL

2.743 TL Engelliler için ayrılan alana park etmek: 2.470 TL

2.470 TL Hatalı park etmek: 1.246 TL

1.246 TL Işık donanımının çalışmaması: 1.246 TL

1.246 TL Trafik sigortası yaptırmamak: 1.246 TL

1.246 TL Hatalı şerit değiştirmek: 2.743 TL

2.743 TL Takip mesafesini ihlal etmek: 1.246 TL

1.246 TL Motosiklette kask kullanmamak: 1.246 TL

1.246 TL Süresi dolmuş ehliyetle araç kullanmak: 4.695 TL

4.695 TL Hız sınırını yüzde 10–yüzde 30 aşmak: 2.743 TL

2.743 TL Hız sınırını yüzde 30–yüzde 50 aşmak: 5.661 TL

5.661 TL Hız sınırını yüzde 50’den fazla aşmak: 11.633 TL

11.633 TL Yasak olan yerde sollama yapmak: 2.743 TL

Yeni yılda yürürlüğe girmesi planlanan bu cezalar, hem sürücüler hem de kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.