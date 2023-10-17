Resmi Gazete'de yayımlandı: 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak!

Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2023 - 09:29
Resmi Gazete'de yayımlandı: 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak!
Abone Ol google-news

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplu taşıma ücretsiz olacak. 

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'de raylı sistemle yapılan toplu taşıma hizmetleri ücretsiz sağlanacak.

Bu kapsamda, Marmaray, Başkentray, İZBAN ve Gayrettep-İstanbul Havalimanı Metro seferleri 29 Ekim Pazar günü ücretsiz yapılacak.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Ankara İstanbul

İlgili Haberler

Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Kullanılmayan cep telefonlarında yeni dönem!

Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Kullanılmayan cep telefonlarında yeni dönem!
Son Dakika: RTÜK üyeliğine dair TBMM kararı Resmi Gazete'de

Son Dakika: RTÜK üyeliğine dair TBMM kararı Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Dijital Cüzdan' dönemi başlıyor

Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Dijital Cüzdan' dönemi başlıyor

En Çok Okunan Haberler