Resmi Gazete'de yayımlandı: 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak!
Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplu taşıma ücretsiz olacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'de raylı sistemle yapılan toplu taşıma hizmetleri ücretsiz sağlanacak.
Bu kapsamda, Marmaray, Başkentray, İZBAN ve Gayrettep-İstanbul Havalimanı Metro seferleri 29 Ekim Pazar günü ücretsiz yapılacak.
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