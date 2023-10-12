Son Dakika: RTÜK üyeliğine dair TBMM kararı Resmi Gazete'de

Yayınlanma: 12.10.2023 - 00:37

Güncelleme: 12.10.2023 - 03:01

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, TBMM Genel Kurulu'nda Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 35’inci maddesi uyarınca, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda boşalacak olan ve Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi gruplarına düşen birer üyelik için seçim yapıldı.

Genel Kurulun 10 Ekim tarihli 5’inci birleşiminde yapılan seçim sonucuna göre, aday gösterilen Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan Ebubekir Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan İlhan Taşcı ve Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Grubundan Necdet İpekyüz Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliklerine seçildi.