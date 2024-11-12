Resmi Gazete'de yayımlandı: Adana'daki iki maden sahası için ihale düzenlenecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, Sümer Holding AŞ Genel Müdürlüğüne ait, Adana'daki 2 maden sahası için ihale açıldı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Adana'daki iki maden sahası için ihale düzenlenecek
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 09:12

Konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adana'nın Feke ve Karaisalı ilçelerindeki demir maden sahalarının rödovans sözleşmesi karşılığı işletilmesi amacıyla bir bütün halinde, kapalı teklif usulüyle ihaleye çıkıldı.

İhale, kapalı zarfla teklif alma ve teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

Teklif sahiplerinin şartname bedeli 20 bin lira, ihale geçici teminatı 500 bin lira olan ihale için istenilen belgeleri Sümer Holdingin "Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4 (06797) Etimesgut/ANKARA" adresine 10 Aralık saat 16.00'ya kadar teslim etmeleri gerekiyor.


Etiketler: #Adana

İlgili Haberler

Eyüpspor, Adana Demirspor'u tek golle geçti!

Eyüpspor, Adana Demirspor'u tek golle geçti!
Adana'da düğünde atılan havai fişek okula isabet etti

Adana'da düğünde atılan havai fişek okula isabet etti
Adana'da ekim alanı 100 kat arttı! 27 liradan alıcı buluyor...

Adana'da ekim alanı 100 kat arttı! 27 liradan alıcı buluyor...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler