Resmi Gazete'de yayımlandı: BDDK, Fair Finansman AŞ'ye faaliyet izni verdi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), Fair Finansman AŞ'nin faaliyet iznine ilişkin kurul kararını Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladığı kurul kararına göre, Fair Finansman AŞ 'ye 16 Mart'ta çıkarılan kuruluş izninin ardından ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde faaliyet izni verildi.
Resmi Gazete'de şu ifadeler kullanıldı:
"Kurulun 27 Ekim 2023 tarihli toplantısında, 24 Ekim 2023 tarih ve E-12509071-104.01.01-98940 sayılı yazı ve eklerin incelenmesi sonucunda, Kurulun 16 Mart 2023 tarih ve 10537 sayılı kararıyla kuruluşuna izin verilen Fair Finansman AŞ'ye, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 7'nci maddesi ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansal Şirketlerin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'in 5'inci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir."
En Çok Okunan Haberler
-
- 50 bin TL’lik biletler!
- Adada yaşayacak çifte 5.5 milyon TL verilecek
- Bu da 'uçan' parti devleti!
- Ersan Şen'den şaşırtan 'Dilan Polat' çıkışı
- İmamoğlu'ndan kritik buluşma!
- Okulda Atatürk'ü hedef aldı!
- 'Trol savcı' göreve iade edildi
- Dolar/TL gelecek yıl ne kadar olacak?
- Dilan ve Engin Polat çiftinin sorgusu tamamlandı
- Bir sigara grubuna daha zam geldi!