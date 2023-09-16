Resmi Gazete'de yayımlandı: Çiftçiye destek şoku!

Yayınlanma: 16.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.09.2023 - 03:00

2023 yılında yapılacak tarımsal desteklemeler ve 2024 yılında uygulanacak sertifikalı tohum kullanım desteğine ilişkin cumhurbaşkanı kararı dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Dekar başına mazot ve gübre destekleri de belli oldu. Geçen yıl ile karşılaştırıldığında artışların sınırlı kaldığı görüldü.

Geçen yılki kararda arpa, buğday, çavdar, tritikale ve yulafta dekar başına mazot desteği 75 TL, gübre desteği de 46 TL’ydi. Toplam destek de 121 TL’ydi. Bu yıl bu ürünlerde mazot desteği 103 TL’ye, gübre desteği de 46 TL’ye çıktı. Toplam destek dekar başına 149 TL oldu. Geçen yıla göre sadece 28 TL artış gerçekleşti.

Kolzada geçen yılki toplam destek 109 liraydı. Bu yıl 142 lira. Kuru fasulye, mercimek, nohuta geçen yıl toplam 96 lira verildi. Bu yıl 103 lira mazot, 21 lira gübre desteği verilecek. Toplam 124 lira.