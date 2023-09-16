Resmi Gazete'de yayımlandı: Çiftçiye destek şoku!
Mazot ve gübreye zam üstüne zam gelirken iktidarın tarımdaki birçok ürüne verdiği destekler yerinde saydı. Geçen yıl 15 Eylül’de mazot 24.81 TL’ydi. Dün ise mazotun fiyatı 40.07 TL’ye ulaştı. Gübreye de geçtiğimiz günlerde yüzde 20’ye yakın zam geldi. Zamlar çiftçinin ekime başlayacağı dönemde gelirken iktidar bazı ürünlerdeki tarımsal desteklemelerde ya hiç artış yapmadı ya da çok düşük artış yaptı.
2023 yılında yapılacak tarımsal desteklemeler ve 2024 yılında uygulanacak sertifikalı tohum kullanım desteğine ilişkin cumhurbaşkanı kararı dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Dekar başına mazot ve gübre destekleri de belli oldu. Geçen yıl ile karşılaştırıldığında artışların sınırlı kaldığı görüldü.
Geçen yılki kararda arpa, buğday, çavdar, tritikale ve yulafta dekar başına mazot desteği 75 TL, gübre desteği de 46 TL’ydi. Toplam destek de 121 TL’ydi. Bu yıl bu ürünlerde mazot desteği 103 TL’ye, gübre desteği de 46 TL’ye çıktı. Toplam destek dekar başına 149 TL oldu. Geçen yıla göre sadece 28 TL artış gerçekleşti.
Kolzada geçen yılki toplam destek 109 liraydı. Bu yıl 142 lira. Kuru fasulye, mercimek, nohuta geçen yıl toplam 96 lira verildi. Bu yıl 103 lira mazot, 21 lira gübre desteği verilecek. Toplam 124 lira.
En Çok Okunan Haberler
-
- Voleybolda 'devşirme' kuralında değişiklik
- Havacılık üniversitesinin başına gelene bak!
- THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
- Özgür Özel adaylığını ilan etti
- Mesaj atıp çatıdan atladılar!
- Önce evlerini sonra vücutlarını istila ettiler
- Örsan K. Öymen adaylığını açıkladı
- Eris varyantı resmen Türkiye'de...
- Özgür Özel 'kurultay' için tarih verdi
- Kaftancıoğlu'ndan Özgür Özel ve Örsan Öymen açıklaması