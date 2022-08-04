Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamu arazilerinin özelleştirme öncesi imar planları değişti

04 Ağustos 2022 Perşembe, 09:05

Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların imar planı değişiklikleri onaylandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi'ndeki taşınmazlar ile Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Konya'nın Akşehir ilçesi Adsız Mahallesi'ndeki taşınmaza ilişkin nazım imar planı değişikliği ve uygulama imar planı değişikliği uygun bulundu.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul'un Kartal ilçesi Soğanlık Mahallesi'ndeki taşınmaza ilişkin nazım imar planı ile uygulama imar planının onaylanmasına karar verildi.

Sümer Holding AŞ ve Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki taşınmazların nazım imar planı ve uygulama imar planı onaylanırken, Sümer Holding AŞ (münfesih Tekel Tütün Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri AŞ) adına kayıtlı Muğla'nın Datça ilçesi İskele Mahallesi'ndeki taşınmazlara ilişkin nazım imar planı değişikliği ve uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar reddedildi.

Sümer Holding AŞ (münfesih TTA Gayrimenkul AŞ) adına kayıtlı Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Mehmetçik Mahallesi'ndeki taşınmazın imar planına yapılan itirazlardan sosyal donatı yetersizliğine ilişkin itiraz kabul edilirken diğer itirazların reddine karar verildi.