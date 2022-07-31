İşçilerin 'özelleştirmeyin' uyarılarını dinleyen yok! Soma'da yine facia

31 Temmuz 2022 Pazar, 02:00

Soma’da TKİ’ye bağlı Ege Linyit İşletmesi’ne ait Eynez açık ocağı özelleştiriliyor. Bu karara karşı maden işçileri direnişe başlamıştı. Özeleştirmenin durdurulması için Soma’dan Ankara’ya yürümek isteyen işçiler, Manisa Kırkağaç girişinde durdurulmuştu. İşçiler eylemlerine burada devam ediyor.

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, işçileri ziyaret etti. İşçiler, açık ocaktaki heyelan riskini anlattı. Ruhsatı TKİ’ye ait olan söz konusu sahada 17 yıl boyunca dekapaj çalışması yapan Ege Linyit İşletmeleri, zengin kömür yataklarına ulaştı. İş artık kömürü çıkartmaya gelince özelleştirme kararı alındı.

Bakırlıoğlu, “İş, kaymağını yemeye gelmiş ancak işin kaymağını yeme işi anlamsızca özel sektöre bırakılıyor. Bu yapılan özelleştirme değil adeta peşkeş çekmektir” dedi.

Eynez açık ocağının bir bölümünde heyelan riski olduğunu anlatan eylemdeki işçiler, yüksek riskli olduğuna ilişkin raporlar olduğuna da dikkat çekti. Maden sahası 2014’te 301 madenciye mezar olan Eynez yeraltı ocağının hemen üstünde yer alıyor.

‘GİRİLMEZ RAPORU VAR’

Türkiye Maden-İş Sendikası Soma Şubesi Başkan Vekili Selçuk Metin de özelleştirilmek istenen Eynez’de büyük heyelan riski olduğuna işaret ederek, “Burası özelleştiğinde işçiler çalışmaya başlayacak, heyelan olacak, arkadaşlarımızı kaybedebiliriz. MAPEG’in buraya giremezsiniz diye raporu var. Tecrübesiz, deneyimsiz insanlar burada çalışamaz. Büyük bir facia olur” diye konuştu.

CHP’li Bakırlıoğlu da benzer bir facianın Kahramanmaraş’ta yaşandığını termik santrala kömür sağlayan açık ocakta yaşanan heyelanda 11 işçinin yaşamını yitirdiğini, 9 işçinin cenazelerine hâlâ ulaşılamadığını anımsattı. Başkan Vekili Selçuk Metin, sahanın TKİ’ye bağlı Ege Linyitleri İşletmesi’ne ait olduğunu, şlam havuzunun Hermaksan Madencilik tarafından işletildiğini söyledi. Atıkların biriktiği bu yerde az da olsa kömür parçaları bulunduğuna işaret eden Metin, “Müteahhit firma buradaki kömürün zenginleştirilmesi işini almış. Buradaki az miktardaki kömürü alıp, kurutup, zenginleştirip santrallara ve piyasaya veriyor. Milyonlarca metreküplük malzemenin bulunduğu şlam havuzunda çalışacak kişilerin deneyimli, birikimli, her şeyden önemlisi kamu personeli olması gerekiyor” dedi.

SENDİKACININ İSYANI!

Metin, buraların özelleştirilmesine karşı çıkarak “Birer birer ölüyoruz. Topluca ölünce mi Türkiye’de ses getirelim? Özelleştirmeye karşı direndiğimiz bir zamanda bu olay meydana geldi. Bu işlerin kamu eliyle yapılması lazım. Özel sektöre karşı değiliz. Kâr hırsına, zorlamaya, emniyet kurallarını hiçe saymaya karşıyız” dedi.

Soma Dereköy’de kömür atıklarının suyla karıştığı şlam havuzunda dün sabah saatlerinde çökme meydana geldi. Kömür yıkama tesisindeki şlam havuzunda çalışan iş makineleri çökme sonucu havuza gömüldü. Bir işçinin kurtulduğu olayda kepçe operatörü İbrahim Demir’i arama çalışmaları ise sürüyor.

