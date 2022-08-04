Soma’da Türkiye Kömür İşletmeleri’nde madencilerin özelleştirmeye karşı direnişi sürüyor

04 Ağustos 2022 Perşembe, 04:00

Manisa Soma’da Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) bağlı Soma Ege Linyitleri İşletmesi bünyesinde, linyit kömür çıkarılan Eynez’deki açık ocak bölgesinin bir bölümü ihale yapılmaksızın özelleştirildi. Çalıştıkları maden ocaklarının özelleştirilmesine tepki gösteren maden işçileri eylem başlattı. Eynez açık ocağının bir bölümünün Yeni Anadolu şirketine devrine karşı çıkan işçiler seslerini duyurabilmek için 14 gün önce Ankara’ya doğru yürüyüşe geçti. Maden işçilerinin yürüyüşü Manisa Kırkağaç çamlık bölgesinde jandarma tarafından durduruldu.

Önü kesilen işçiler yürüyüşlerinin engellendiği Kırkağaç çamlık bölgesinde nöbete başladı. Maden işçilerinin bekleyişi 14 gündür sürüyor. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma Şube Başkan Vekili Selçuk Metin, pazartesi günü yetkililerle yapılan görüşmelere dair Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. TKİ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı’nın maden sahasında incelemelerde bulunduğunu kaydeden Selçuk, yapılan görüşmelerden henüz olumlu bir sonuç çıkmadığını belirtti. Selçuk şunları söyledi: “17 yıldır çalışma yaptığımız sahamızın iki kenarı bölünerek alt şirket olan Yeni Anadolu Madencilik şirketine devredildi. Çalışma alanımızın peşkeş çekilmesini kabul etmiyoruz, bu karar geri alınmadan da mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz.”

SONUNA DEK BEKLEYECEĞIZ

8 senedir madende çalışan ve ismini vermek istemeyen E.M., “Biz yıllardır bu madene emek veriyoruz. Çalışma alanımızın birilerine peşkeş çekilmesini istemiyoruz. Talebimiz karşılanana kadar da bekleyişimiz sürecek. Madende kantarcı olarak çalışan A.U. ise şu şekilde konuştu: “Biz bu kararın geri çekilmesini istiyoruz, bizim maden sahalarımız geri verilsin. Biz yıllarca emek verdiğimiz, ana kömür damarına ulaştığımız sahamızın özel sektöre devredilmesini kabul etmiyoruz. Bekleyişimiz sonuna kadar sürecek.” ? İSTANBUL