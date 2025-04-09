Tüketicilerin, hayvansal kökenli parça içeren ürünler hakkında daha şeffaf bilgiye ulaşabilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı yeni bir düzenlemeye gitti. “Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi gazetede yayımlandı: O ürünlere yeni zorunluluk geldi!
Tüketiciler artık hayvansal içerikli ürünlerin hangi hayvandan elde edildiğini öğrenebilecek. Yeni düzenlemeyle, bu bilginin ürün etiketlerinde açıkça yer alması zorunlu hale getirildi. Satın alma öncesi şeffaflık hedefleniyor.
Etiketler: #Ticaret Bakanlığı #Reklam Kurulu #Resmi Gazete
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