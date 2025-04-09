Resmi gazetede yayımlandı: O ürünlere yeni zorunluluk geldi!

Tüketiciler artık hayvansal içerikli ürünlerin hangi hayvandan elde edildiğini öğrenebilecek. Yeni düzenlemeyle, bu bilginin ürün etiketlerinde açıkça yer alması zorunlu hale getirildi. Satın alma öncesi şeffaflık hedefleniyor.

Resmi gazetede yayımlandı: O ürünlere yeni zorunluluk geldi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.04.2025 - 09:39

Tüketicilerin, hayvansal kökenli parça içeren ürünler hakkında daha şeffaf bilgiye ulaşabilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı yeni bir düzenlemeye gitti. “Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ETİKETTE ÜRÜN BİLGİSİ ZORUNLULUĞU

Yeni düzenlemeyle birlikte tekstil ve ayakkabı başta olmak üzere bakanlığın denetiminde olan ürünlerde hayvansal parça bulunuyorsa bunun hangi hayvandan elde edildiği açıkça belirtilmek zorunda olacak.

Söz konusu bilgi; ürün etiketi, ambalajı, ürünün üzerinde ya da ürüne eşlik eden belgelerde yer alacak. İnternetten yapılan satışlarda ise bu detay, ürün özellikleri bölümünde satın alma öncesinde tüketiciye açık ve okunabilir şekilde, yanıltıcı olmayacak biçimde ve Türkçe olarak sunulacak.

NE OLMUŞTU?

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, Adidas’ın Türkiye'de satışa sunduğu "Samba OG" model ayakkabıda domuz derisi kullanıldığı bilgisine yer verilmediği gerekçesiyle firmaya 550 bin TL para cezası kesti. Ürün etiketinde sadece "doğal deri" ifadesi yer alırken, domuz derisi bilgisi paylaşılmamıştı. Ayrıca şirketin açıklama talebine yanıt vermemesi üzerine, reklam durdurma cezası da uygulandı.


Etiketler: #Ticaret Bakanlığı #Reklam Kurulu #Resmi Gazete

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