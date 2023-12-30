Resmi Gazete'de yayımlandı... Tarımsal üretim kredi üst limitleri artırıldı

Yayınlanma: 30.12.2023 - 12:47

Güncelleme: 30.12.2023 - 12:51

2024-2026 yıllarını kapsayan 'Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin' Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

3 yıl uygulanacak karar ile; mevcut kredi üst limitleri artırıldı. Kredi üst limitleri her yılı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksine göre revize edilecek. Üreticiler, temel bitkisel ve hayvansal üretim konularında 300 bin TL’ye kadar yüzde 100 faiz indirimli kredi kullanabilecek. Planlı üretim kapsamında üretim yapanlara standart faiz indirimine ilave yüzde 20 faiz indirimi uygulanacak.

Sözleşmeli üretime ilave yüzde 15 faiz indirimi uygulanacak. Organize tarım bölgesi yatırımlarına ilave yüzde 15 faiz indirimi uygulanacak. Birinci derecede tarımsal amaçlı örgütlere ilave yüzde 10 faiz indirimi uygulanacak. 'Hastalıktan Ari Hayvan Yetiştiriciliği' ayrı bir üretim konusu olarak yer aldı ve yetiştiriciler 80 milyon TL üst limit ve yüzde 70 standart faiz indirimine ilave özellikli kriterler ile birlikte yüzde 100’e varan oranlarda faiz indiriminden faydalanabilecek. 'Tarımsal Yenilenebilir Enerji Yatırımları' ayrı bir üretim konusu olarak değerlendirildi ve üst limit 15 milyon TL olarak belirlendi. Biyo-Tarım Yatırımları ve Tarımsal Ar-Ge firmaları bu karar kapsamında ilk defa hazine destekli yatırım ve işletme kredisi kullanabilecek.