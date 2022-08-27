Resmi Gazete'de yayımlandı: Taşıma işleri organizatörlüğü koşulları yeniden düzenlendi

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 11:57

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik kapsamına giren taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişiler Bakanlık tarafından verilecek taşıma işleri organizatörü (TİO) yetki belgesi alacak.

Yetki belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişiler, almış oldukları yetki belgesi kapsamına giren hizmetlerini, hizmetin ifasını imkansız kılan yasal mücbir sebepler dışında yapmaktan kaçınamayacak.

ARANACAK ŞARTLAR

Yetki belgesi almak veya yenilemek için başvuran gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olmaları, tüzel kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve ticaret siciline tescil edilmiş olmaları gerekiyor. Yetki belgesi için ayrıca gerçek kişilerde sahip ve/veya varsa temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin, anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ile temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, diğer şirket statüsündeki tüzel kişilerde, tüm ortakların ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin mesleki saygınlığa sahip olması, en az 150 bin lira sermaye gibi şartlar aranacak.

Bakanlık başvuru incelemesini en geç 30 gün içinde tamamlayacak. Verilen ve yenilenen yetki belgelerinin süresi 5 yıl olacak. Bir defaya mahsus olmak üzere ilk defa verilecek yetki belgeleri 1 yıl süreli olarak da düzenlenebilecek.

Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin geçerlilik süresi bitmeden 90 gün önce Bakanlığa yazılı müracaat etmeleri ve başvurunun uygun bulunması halinde yetki belgeleri yenilenecek. Yetki belgeleri 5 yıllık süre için yenilenecek, yenileme ücreti o yıla ait yetki belgesi ücretinin yüzde 15'i olacak.

Gerçek kişilerde, yetki belgesi sahibinin talebi üzerine yetki belgesi, babası veya annesi veya eşi veya çocukları veya kardeşleri arasında bulunan bir gerçek kişi adına düzenlenebilecek.

UYGULANACAK YAPTIRIMLAR

Yetki belgesi sahiplerinin, gerçek veya tüzel kişiliklerinin son bulması veya herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmak istemeleri ve adlarına düzenlenen yetki belgelerinin iptalini talep etmeleri halinde yetki belgeleri iptal edilecek.

Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, beyan edilen bilgiler ve verilen belgelerden herhangi birinin tahrif edilmiş olduğunun veya sahte olarak verilmek suretiyle haksız yetki belgesi alındığının veya yenilendiğinin veya değiştirildiğinin tespit edilmesi halinde, yetki belgesi sonlandırılacak.

Yönetmeliğe aykırılıklar nedeniyle 585 ila 5 bin 850 lira arasında değişen idari para cezaları verilebilecek.

TİO yetki belgesi ücreti 273 bin 244 lira, 1 yıl süreli belgenin ücreti ise 70 bin lira olarak belirlendi.

Yönetmelikle, 6 Temmuz 2018'de yayımlanan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Geçiş sürecine yönelik olarak çeşitli geçici hükümler ve indirimler söz konusu olacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce TİO yetki belgesi bulunan gerçek veya tüzel kişilerin, mevcut TİO yetki belgesi geçerlilik sürelerine 10 yıl ilave edilecek.