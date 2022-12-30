Resmi Gazete'de yayımlandı: Ticaret Bakanlığı 92 'denetmen yardımcısı' alacak
Ticaret Bakanlığı, 92 ticaret denetmen yardımcısı istihdam edecek. Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ticaret Bakanlığı'nın taşra teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfından 8'inci ve 9'uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile ticaret denetmen yardımcısı alınacak.
Bu kapsamda, 36 ziraat mühendisi, 18 gıda mühendisi, 16 kimya mühendisi, 9 tekstil mühendisi görevlendirilecek. Kimya öğrenim dalında 7, biyoloji öğrenim dalında da 6 kişi istihdam edilecek.
GİRİŞ SINAVI SÖZLÜ OLACAK
Giriş sınavı, sözlü olarak yapılacak. Sözlü sınava, öğrenim dalları itibarıyla KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere, belirtilen kadro sayısının üç katı kadar aday çağrılacak.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Sınav başvuruları, e-Devlet (Ticaret Bakanlığı-Kariyer Kapısı) ve "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapılacak.
Ankara'da gerçekleştirilecek sözlü sınavın tarih, yer ve saat bilgisi, Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.
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