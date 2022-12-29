Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

29 Aralık 2022 Perşembe, 01:15

Milyonlarca emekçiyi ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesi için her yılın sonunda toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, geçtiğimiz günlerde 2023 yılında geçerli olacak ücretlendirmeye dair kararını açıkladı.

Komisyon toplantıları, işçi tarafı adına Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, işveren tarafı olarak Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın katılımı ile gerçekleşti.

İşçi temsicilerinin imza atmadığı ancak işveren ve bakanlığın ortak aldığı kararla asgari ücret 8 bin 506 lira olarak belirlendi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı ücret kararı 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.