Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, 1 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girmiş olacak.
Milyonlarca emekçiyi ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesi için her yılın sonunda toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, geçtiğimiz günlerde 2023 yılında geçerli olacak ücretlendirmeye dair kararını açıkladı.
Komisyon toplantıları, işçi tarafı adına Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, işveren tarafı olarak Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın katılımı ile gerçekleşti.
İşçi temsicilerinin imza atmadığı ancak işveren ve bakanlığın ortak aldığı kararla asgari ücret 8 bin 506 lira olarak belirlendi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı ücret kararı 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
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