Resmi Gazete'de yayımlandı: Tütün ve alkollü içki satış belgelerine zam

30 Aralık 2022 Cuma, 02:00

Sigara ve alkollü içkilerin satışı için gerekli olan belgelere yeni yıl zammı geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, "Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satış belgelerinin 2023 yılı bedelleri belirlendi.

Buna göre, tütün mamulleri ve alkollü içkiler için toptan satış belge bedeli 28 bin 813 lira olacak.

Perakende satış belgelerinin bedeli ise il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde bin 482 lira, ilçe merkezlerinde 980 lira, diğer mahallerde 356 lira olarak uygulanacak.

Açık içki satış belgeleri için il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 6 bin 186 lira, diğer mahallerde 2 bin 174 lira bedel ödenecek.

Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri de il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 15 bin 47 lira diğer mahallerde 13 bin 821 lira bedelle alınabilecek.