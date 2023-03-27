Resmi Gazete'de yayımlandı: TÜBİTAK 273 çalışan alacak
Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 273 çalışan alımı gerçekleştirecek.
Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) ve Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) bünyesinde görev yapmak üzere 273 araştırmacı, AR-GE teknisyeni ile teknik ve destek çalışan istihdam edilecek.
Başvurular 17 Nisan'a kadar yapılacak. Detaylı bilgiye TÜBİTAK ile Türkiye İş Kurumu'nun internet sitelerinden ulaşılabilecek.
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