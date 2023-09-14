Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Zorunlu karşılık oranları değişti

Son dakika haberi... KKM hesaplarının zorunlu karşılık oranları yüzde 15'ten yüzde 25'e yükseltildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2023 - 00:34
Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Zorunlu karşılık oranları değişti
Abone Ol google-news

AYRINTILAR GELİYOR...


Player Alanı

En Çok Okunan Haberler