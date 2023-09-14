Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Zorunlu karşılık oranları değişti
Son dakika haberi... KKM hesaplarının zorunlu karşılık oranları yüzde 15'ten yüzde 25'e yükseltildi.
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