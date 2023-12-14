Resmi Gazete'de yayımlandı.... Zorunlu trafik sigortası için yeni karar! Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı belli oldu

Yayınlanma: 14.12.2023 - 09:09

Güncelleme: 14.12.2023 - 09:14

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasında azami prim tutarı artırım oranının 2024 yılı başından itibaren yüzde 2'den yüzde 5'e çıkarıldığını duyurdu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmeliğin geçici 11. maddesinde yapılan değişikliğe göre, bu oran, her ay bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları için aylık yüzde 5, 2024 yılı Mayıs ayından itibaren hasar maliyet endeksine göre her ay bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden artırılarak hesaplanacak.

HASAR MALİYET ENDEKSİ HESAPLAMASINDA YENİ DÜZEN

Yönetmelik değişikliğiyle ayrıca, zorunlu trafik sigortasında hasar maliyet endeksi hesaplamasında da düzenlemeye gidildi.

Buna göre, hasar maliyet endeksi hesaplamasında; yüzde 45 ağırlık ile asgari ücret artış oranı, yüzde 30 ağırlık ile TÜİK tarafından açıklanan harcama endeksi - kişisel ulaştırma araçlarının yedek parça ve aksesuarları fiyat artış oranı, yüzde 15 ağırlık ile TÜİK tarafından açıklanan harcama endeksi - motorlu araçlar fiyat artış oranı ve yüzde 10 ağırlık ile TÜİK tarafından açıklanan harcama endeksi - kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı fiyat artış oranı dikkate alınacak.

SEDDK, hasar maliyet endeksi üzerinde izleme ve düzeltme faktörü belirlemeye, hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer hususları göz önünde bulundurarak 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları için belirlenen artış oranı ile 2024 yılı Mayıs ayından itibaren endeks ile belirlenecek oranı sıfıra kadar indirmeye veya 2 katına kadar artırarak uygulamaya yetkili olacak.

Yönetmelikle, otomobil, minibüs ve otobüslerde kaza başına asgari sigorta teminat ve bu tutara eklenecek teminat tutarları da yeniden belirlendi.