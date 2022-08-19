Resmi Gazete'den duyuruldu: Özelleştirme kapsamında 6 taşınmazın satışı onaylandı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) Ankara, Amasya ve Aydın'da özelleştirme kapsamındaki 6 taşınmazın satışı onaylandı.
Konuya ilişkin tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, mülkiyeti maliye hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 3 taşınmazın ihalede en yüksek teklifi veren isteklilere satışı uygun bulundu.
Mülkiyeti TCDD adına kayıtlı Amasya'nın Merkez ilçesinde iki taşınmazın özelleştirilme ihalesinde en yüksek teklifte bulunan istekliye satılmasına karar verildi.
Özelleştirme kapsam ve programındaki Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Aydın'ın Didim ilçesindeki taşınmazın 45657/50000 hissesinin ihalede en yüksek teklifi veren istekliye satışı kararlaştırıldı.
Video Haberler
- O anlar saniye saniye kamerada
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Azerbaycan’da farklı noktalarda orman yangını
- Ümraniye'de bir garip olay
- Telefon batarya bir anda elinde patladı: İşte o anlar
- Örümcek adam İstanbul'da
- Vitessiz bisileti bırakıp vitesli olanı çaldı
- Adana'da lastik deposunda yangın : 2 yaralı
- Motokurye kanala düştü; O anlar kamerada
- Doğuş Üniversitesi öğrencilerine soruşturma açıldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kur uçtu, dolar zirveyi gördü!
- 'Yalan konuşuyorsun; yalancı' diye bağırdı
- Diyanet, ‘tayt’ ve ‘pantolon’a taktı
- Bir eve bavulun içinde çocuk cesedi gönderildi!
- Konut ve kirada yeni adım
- AKP’li vekilin boşanmak istediği eşinden açıklama
- Fatih Tezcan cezaevine girdi
- Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- '13,5 milyon TL'yi kasasına koydu'