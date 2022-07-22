Kamu arazilerinin yine imarı değiştirildi, taşınmaz satışları onaylandı

22 Temmuz 2022 Cuma, 04:00

Ekonomideki sorunlarla birlikte kamunun nakit ihtiyacı artarken özelleştirmeler de son sürat devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 16 ildeki 51 arazi için yeni açıkladığı tahsisin yankıları sürerken dün de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, daha önce özelleştirmeye açılan alanların ihale sonuçlarını onaylaması dikkat çekti. Buna göre taşınmaz satışlarından 852.9 milyon TL, işletme hakkı devrinden 135.5 milyon TL olmak üzere toplamda 988.4 milyon TL’lik gelir elde edildi. Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruda, ayrıca, daha önce özelleştirmeye alınan bazı alanların imar planlarında değişiklik yapıldığı da belirtildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Erzurum’da binlerce metrekarelik alanların imar planlarında yapılan değişikliklerle bu alanlar turistik tesis, konut ve ticaret alanları statüsüne kavuşturuldu.

"SERVET TRANSFERİ"

Örneğin İzmir’in Menderes’de DSİ’nin personel kampı olarak kullandığı deniz kıyısındaki alan turizm işletmesi statüsüne çevirildi. Ankara Çankaya’daki “Yeşillendirilecek alan” statüsüne sahip alan da “Geliştirilecek konut alanı” ilan edildi ve 10 katlı bina yapımına uygun hale getirildi.

Özelleştirme öncesi ve sonrasında yapılan imar değişikliklerinin alıcı çekmek ve rant üzerinden daha fazla rant elde etmek amacı taşıdığını söyleyen Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhçu, “Seçime yakın satışlar hızlandı, giderayak servet transferi yapılıyor. Önce özelleştirme kararı verdiler, şimdi de imar planlarını değiştiriyorlar. Buraları ihaleyle ucuza alanlar iki üç katına tekrar satıyorlar” dedi. İmar planı değiştirilen alanlarda aleni bir suç işlendiğini belirten Muhçu, “Cumhurbaşkanı kararlarını yargı yoluyla iptal etmenin fiili bir olanağı kalmadığı için bu yağma durdurulamıyor. AKP kendinden önceki 20 yılda yapılan özelleştirmenin 4 katını yaptı” dedi. Muhçu sözlerini şöyle sonlandırdı: “Değişen planlarda İzmir’deki bir alanın halk plajı, Erzurum’daki alanın devlet hastanesi olması gerekirken İzmirdeki özel otel, Erzurum’daki özel hastane olacak. Sadece parası olanlar gidecek yoksul yurttaş izleyecek.”