Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların satışı ve imar planı değişiklikleri onaylandı
Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların satışı ve imar planı değişiklikleri onaylandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre; mülkiyeti Elektrik Üretim AŞ adına kayıtlı Girlevik II-Mercan Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların işletme hakkının, 135 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Tayfurlar Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketine verilmesi uygun bulundu.
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Bursa'nın Karacabey ve İnegöl ilçelerinde, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Erzurum'un Palandöken ilçesinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı İzmir'in Menderes ilçesinde, Maliye Hazinesi adına kayıtlı İzmir'in Bornova ilçesinde, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bazı parsel ve taşınmazlara yönelik Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan imar planı değişiklikleri onaylandı.
Ankara, Bursa, Antalya, İzmir, Edime, Erzurum, İstanbul, Kırıkkale, Muğla ve Yalova'da bazı taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirilmesinde, en yüksek teklifi verenlere satışına ilişkin ihale komisyonu kararları uygun bulundu.
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