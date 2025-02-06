Resmi rakamlara göre 8 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiği depremin yaraları hâlâ sarılamadı: Adıyaman iş ve aş bekliyor

Yayınlanma: 06.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.02.2025 - 04:00

İki yıl önce büyük bir depremle sarsılan yaklaşık 50 bin kişinin yaşamını yitirdiği 11 kentten biriydi Adıyaman. Yıllardır Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep gibi büyükşehirler arasına sıkışmış kalmış bu küçük kent, ancak depremin üçüncü gününde yaşadığı büyük acıyı duyurabilmişti. Bugün depremin ikinci yılı. Yaralar hâlâ sarılamamış ve kanıyor. Konteyner kentlerin sonuna yaklaşırken, Adıyamanlıları iş ve aş korkusu her zamankinden daha fazla sarmış.

Dün ve bugün Adıyaman en hareketli günlerini yaşıyor. Asfaltlar dökülüyor, toz duman içindeki kentte son makyajlar yapılıyor. Adıyamanlıların belediye başkanlığını CHP’ye vererek cezalandırdığı AKP, bugün dört koldan propaganda peşinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da biten bazı konutları hak sahiplerine verecek.

Kentin dünkü konukları arasında ise Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) başkanı ve yönetim kurulu üyeleri vardı. TÜSİAD yeni yılın ilk yönetim kurulu toplantısı için kente geldi. Yönetim kurulu heyeti, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu ile buluştu.

POZİTİF AYRIMCILIK OLMALI

CHP’li Belediye Başkanı Tutdere, kentsel dönüşümün sürdüğü kentte koordinasyon sıkıntıları olduğunu söylüyor. Rezerv alanlarda ne verileceğinin ne alınacağının belli olmadığını da ekliyor ve “Binamız bile yok. Belediyeyi sokaktan yönetiyorum. Yaşadığımız büyük çaresizlikti. ‘Deprem Bakanlığı’ kurulmalı” diyor.

ATSO Başkanı Torunoğlu ise ekonominin inşaat sektöründeki hareketlilik nedeniyle ayakta olduğunu ancak inşaatların bitmesi ile gerçeklerle yüz yüze gelineceğini belirterek TÜSİAD’a şu mesajları veriyor:

- İnşaat suni bir sektör. Şu anda 50 bin vatandaş istihdam ediliyor. Konutlar bitince Adıyaman’ı büyük bir tehlike bekliyor. Kentte var olan sektörlerin başında tekstil geliyordu. Fason üreten atölyeler kapandı. Maliyet avantajı kalmadı.

- Üretim canlanmazsa göç yeniden başlayacak. Turizm ve tarım en şanslı olabileceğimiz sektörler. TÜSİAD üyeleri olarak yatırım fırsatlarını değerlendirin. Pozitif ayrımcılık bekliyoruz

‘KAPSAMLI TEŞVİK CAZİBEYİ ARTIRIR’

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Bu sene ilk Anadolu ziyaretimizi Adıyaman’a gerçekleştiriyoruz” dedi. Adıyaman gibi şehirlerin yeniden yapılanma sürecinde sanayi, ticaret ve istihdam alanlarında desteklenmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Turan şu konulara vurgu yaptı:

“Bu süreçten çıkarmış olduğumuz dersleri, gelecekteki afetlere hazırlıklı olmak için iyi kullanmak zorundayız. Çünkü çok acı ve büyük bedeller ödedik. Yaşadığımız felakette kurumlar arası koordinasyon konusunun en önemli boyutu olduğunu hep birlikte yaşadık. Deprem bölgesinin yatırım ve sanayi ortamı açısından gelişmesi için bütünsel bir yaklaşım geliştirilmesi faydalı olacaktır. Bu konu uygun teşviklerin ötesinde daha kapsamlı ele alınmalıdır. Altyapı, insan kaynağı ve sosyal yaşama yönelik imkânları güçlendiren adımlar bölgenin cazibesini artıracaktır.”

KONFERANS 25 ŞUBAT’TA

Turan beklenen Marmara depremine de dikkat çekti. Özel sektörün hazırlıklı olması için çalışmaların devam ettiğini anlatan Turan, “25 Şubat’ta İstanbul’da bir Deprem Konferansı düzenliyoruz. Depreme hazırlıklı olmak konusunu hem kamuoyu hem de iş dünyası gündeminde tutmaya devam edeceğiz” dedi.