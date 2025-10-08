Reuters’tan kritik Türkiye değerlendirmesi: Doğalgaz dönüşümü Rus ve İran payını daraltıyor!

Reuters’ın aktardığı analize göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki Beyaz Saray görüşmesinde Türkiye’nin enerji alımları ön plana çıktı. Analizde, "Türkiye, 2028’in sonuna kadar gaz ihtiyacının yarısından fazlasını kendi üretimiyle ve ABD’den yapacağı ithalatla karşılayabilecek. Bu dönüşüm, Rusya ve İran’ın Avrupa’daki son büyük pazarlarından biri olan Türkiye’deki paylarını ciddi şekilde daraltma potansiyeli taşıyor" denildi.

ABD’DEN TÜRKİYE’YE BASKI

Analiz, Washington yönetiminin uzun süredir müttefiklerine Moskova ve Tahran’la enerji bağlarını azaltmaları yönünde baskı yaptığını hatırlattı. 25 Eylül’deki Beyaz Saray görüşmesinde Trump, Erdoğan’dan Rusya’dan yapılan enerji alımlarını azaltmasını istedi.

Enerji kaynaklarını çeşitlendirme hedefi, Türkiye’nin hem enerji güvenliğini artırmayı hem de bölgesel bir gaz ticaret merkezi olma hedefini destekliyor. Analistlere göre Ankara, ithal LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ve yerli üretimi Avrupa’ya yeniden ihraç etmeyi, Rus ve İran gazını ise iç tüketimde kullanmayı planlıyor.

Paris merkezli Akdeniz Enerji ve İklim Örgütü’nden Sohbet Karbuz, “Türkiye, küresel LNG bolluğundan yararlanmak istediğinin sinyallerini veriyor” dedi.

RUSYA VE İRAN’IN PAYI AZALIYOR

Rusya hâlâ Türkiye’nin en büyük gaz tedarikçisi olsa da, pazar payı 2025’in ilk yarısında yüzde 37’ye geriledi. İran ve Azerbaycan ile yapılan uzun vadeli sözleşmelerin süreleri de yakında doluyor. Karbuz’a göre Ankara, sözleşmelerin bir kısmını uzatabilir, ancak daha esnek koşullar ve düşük hacimlerle tedarik çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.

LNG KAPASİTESİ ARTIYOR

TPAO yerli gaz üretimini artırırken, devlet ve özel sektör LNG ithalat terminallerini genişleterek ABD ve Cezayir’den daha fazla gaz sağlamaya başladı. Reuters’a göre Türkiye’nin yerli üretimi ve mevcut LNG sözleşmeleriyle 2028’de yıllık 26 milyar metreküpü aşan kapasiteye ulaşması bekleniyor.

Türkiye’nin toplam gaz talebi yaklaşık 53 milyar metreküp seviyesinde. 2028 itibarıyla yerli üretim ve LNG ithalatı, bu talebin yarısından fazlasını karşılayabilecek. ABD’li tedarikçilerle imzalanan 43 milyar dolarlık LNG anlaşmaları, Türkiye’nin enerji dönüşümünü destekliyor.

TÜM TEDARİKÇİLERDEN GAZ AKIŞI SÜRÜYOR

Rus gazı hâlâ tam kapasiteyle sağlanırken Kremlin, Ankara ile enerji işbirliğinin güçlü olduğunu vurguluyor. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin Rusya, İran ve Azerbaycan dahil tüm tedarikçilerden gaz almaya devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Karbuz’a göre Türkiye, Avrupa’nın 2028 itibarıyla Rus enerji ithalatını tamamen yasaklamasının ardından, yerli üretimi ve ithal LNG’yi Avrupa’ya ihraç edip, Rus ve İran gazını iç piyasada kullanabilir. BOTAŞ, bölgesel gaz ticaretinde ilk adımlarını atarak Macaristan ve Romanya’ya küçük miktarlarda gaz sağlamayı hedefliyor.