Reuters'ın yanlış haberinin ardından... Bankacılık endeksine yalan Halkbank haberi darbesi

Yayınlanma: 21.04.2023 - 11:14

Güncelleme: 21.04.2023 - 11:20

Borsa İstanbul, 4 gündür aralıksız sürdürdüğü düşüşünü önceki gün HalkBank’ın ABD’deki davadan kurtulduğuna ilişkin yalan haberin de etkisiyle sonlandırırken, dün haberin yanlış olduğunun anlaşılmasıyla yeniden negatife döndü. Dün Ramazan Bayramı arifesi olduğu için yarım gün süren işlemlerde, BIST 100 endeksi yüzde 1’e yakın, bankacılık endeksi ise yüzde 3’ün üzerinde değer kaybetti. BIST 100 endeksi 4,997 puana kadar gerilerken, en yüksek 5,037 puanı gördü. Endeks, kapanışta yüzde 0,97 oranında düşüşle 5012 puanda hareket etti.

HALKBANK HİSSELERİNDE DALGALANMA

10Haber'den Nuray Tarhan aktardığına göre, HalkBank hisseleri önceki gün borsa kapanışına yakın yayılan yalan haber sonrası tavan olmasının ardından dün güne düşüşle başlarken, sonrasında dalgalı bir seyir izledi. İlk işlemlerde 12,08 TL’ye gerileyen bankanın hisseleri, en yüksek 13,50 TL’yi gördü. Gün içinde kazancını yüzde 6’nın üzerine taşıyan HalkBank hisseleri, sonrasında bütün kazançlarını geri vererek günü yüzde 0,80 oranında düşüşle 12,45 TL’den tamamladı.

"BU İŞLEMİN YARISI 15 DAKİKA İÇİNDE GERÇEKLEŞTİ"

Finansal piyasalar uzmanı İris Cibre, HalkBank’ın Borsa İstanbul’da önceki gün gerçekleşen işlem hacminin 43,1 milyon lot (510 milyon 272 bin 600 TL) olduğunu belirterek, “Bu işlemin yarısı haberin duyulmasından sonraki 17:15-17:30 saatleri arasındaki 15 dakika içinde gerçekleşti. Bunun hacmi de 21,6 milyon lot yani 265 milyon TL değerinde” demişti.

HALKBANK: 'MAHKEMEYE YENİDEN BAŞVURU HAKKIMIZ SAKLI'

HalkBank, ABD Yüksek Mahkemesi’nin önceki gün açıkladığı kararla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklamada bulundu. Banka, açıklamasında bundan sonraki aşamayla ilgili olarak “HalkBank dosyası Yüksek Mahkeme’nin görüşleri doğrultusunda, İkinci İstinaf Mahkemesi’nce yeniden değerlendirilip tekrar karara bağlanacaktır. Alt mahkemenin tekrar aleyhimize bir karar vermesi halinde yeniden Yüksek Mahkeme’ye başvuru hakkımız saklıdır” ifadelerine yer verdi.

ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'ın "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında ceza yargılamasından muaf olduğu itirazını reddetmişti.