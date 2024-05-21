Reuters'tan çarpıcı iddia! Yapı Kredi satılıyor mu? Koç Holding'den açıklama geldi

Koç Holding'in sahip olduğu Yapı Kredi Bankası hisselerinin satışı için First Abu Dhabi Bank FAB.AD ile ileri aşama görüşmelere geçtiği aktarıldı. Konuya yakın kaynaklar fiyat konusunda sıkı pazarlık yürütüldüğünü ve anlaşma sağlanması halinde işlem büyüklüğünün 8 milyar dolar seviyelerinde olabileceğini belirtti. Koç Holding'ten ise satış iddiasına ilişkin açıklama geldi.

Reuters
Yayınlanma: 21.05.2024 - 11:02
Reuters'tan çarpıcı iddia! Yapı Kredi satılıyor mu? Koç Holding'den açıklama geldi
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Reuters'a bilgi veren konuya yakın üç kaynak görüşmelerin ileri aşamada olduğunu ifade etti. 

Bir kaynak Koç Grubu'nun elindeki yüzde 61.2 Yapı Kredi hissesi için yaklaşık 8.5 milyar dolar istediğini, karşı tarafın ise bunun 1 milyar dolar altında teklif verdiğini, pazarlıkların buna odaklandığını söyledi.

Konuya yakın bir diğer kaynak, şu aşamada hissedarlık anlaşması ayrıntılarının ele alındığını kaydetti.

İkinci kaynağın verdiği bilgiye göre Yapı Kredi hisselerinin yaklaşık 8 milyar dolara el değiştirmesi, bankanın tamamının 13-14 milyar dolar değerlemeye sahip olacağı anlamına geliyor.

Koç Holding'ten ise satış iddiasına ilişkin açıklama geldi.

Koç Holding Yapı Kredi'nin yüzde 61,2'sini 8 milyar dolara satma iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada "Holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak, ilgili taraflarla görüşmeler yapılabilmektedir" ifadesini kullandı.

Açıklama şöyle:

"Basın-yayın organlarında, bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de (YKB) sahip olduğumuz payların satışına yönelik görüşmelerin son aşamaya geldiğine dair haberler çıkmıştır. Bilindiği üzere holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak, ilgili taraflarla görüşmeler yapılabilmektedir. Medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak da benzer nitelikte ön görüşmeler devam etmekle birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamaktadır. İşbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır."


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