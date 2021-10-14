Reuters’tan dikkat çeken analiz: Merkez Bankası'nda görev değişiminin arka planı

14 Ekim 2021 Perşembe, 09:27

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştükten sonra faiz kararlarında oy hakkı bulunan TCMB başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Küçük ile PPK üyesi Abdullah Yavaş'ı görevden aldı.

Gece yarısında Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre başkan yardımcılığına Taha Çakmak ve PPK üyeliğine Yusuf Tuna atandı.

Dolar/TL, enflasyonun yükseldiği bir dönemde faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası'nda (TCMB) aralarında indirim kararına itiraz edenlerin de yer aldığı üç yöneticinin görevden alınması ardından 9.19'a yükselerek yeni zirveyi gördü.

Yatırımcılar küresel merkez bankalarının sıkılaştırma yönlü adımları değerlendirdiği, enflasyonun 2.5 yılın zirvesine yükseldiği bir dönemde TCMB'nin geçen ay 100 baz puanla başladığı faiz indirimlerine devam edip etmeyeceğini ana gündem maddesi olarak izliyorlar. Görevden almaların kararlara nasıl etki edeceğini de piyasalar anlamaya çalışıyor.

“BAŞKAN OLMAK İSTEDİĞİ YER ALDI”

Reuters'a bilgi veren kaynaklara göre, piyasanın iktisadi gerekçelerle açıklamakta zorlandığı faiz indirim kararına Eylül ayında da itiraz eden Küçük, ABD'de yaşayan ve sadece PPK kararları için Türkiye'ye gelen ve birçok karara katılmayan Yavaş ve başkan olmak istediği basında yer alan Tümen TCMB'den gönderilmiş oldu.

Dolar/TL'deki yükselişe TCMB'nin para politikasına ilişkin endişeler ve dolardaki küresel değer kazancı yön verirken TCMB'nin ilk faiz indirimi mesajını vermeden önce kur 8.3 seviyesindeydi.

“KISIR DÖNGÜ”

Piyasalar iktisadi gerekçelerle açıklamakta zorlandığı faiz indirimlerinin devamı için politik baskı olduğundan da endişeliler. Bu belirsizlikler de TL'de satış baskısını artırıp enflasyon beklentilerini yükselterek TL'de değer kayıplarının devam edeceği bir kısır döngü oluşturuyor.

Sadece Eylül ayı başından beri yüzde 10'a yakın değer kaybeden TL'de kayıplar sürüyor. Bu bile yaratacağı iki puana yakın geçişkenlik etkisiyle TÜFE'yi yüzde 20'li seviyelere tek başına yükseltebilecek bir neden. Enflasyon yüzde 19.58 ile iki buçuk yılın zirvesinde bulunuyor. TL yılbaşından beri ise dolar karşısında ise yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti.

Ekonomistler faiz indirimi sonrası enflasyon tahminlerini 2021 için yukarı çekerken 2022 için yukarı yönlü revizyonları ise eskisine kıyasla büyük boyutta yapılmaya başladılar.

TCMB ise enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu, enflasyonun yeniden düşüş trendine gireceğini belirtiyor.

21 EKİM’E DİKKAT ÇEKİLDİ

Birçok bankacı TCMB'nin faiz indirimlerinin devam etmesi halinde ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getiriyor. Bankanın bir sonraki PPK toplantısı 21 Ekim'de gerçekleşecek.

Küresel piyasalara bakıldığında Asya borsaları dünya genelinde enflasyon nedeniyle faiz artırımlarının daha erken gerçekleşeceği beklentileriyle yükselirken, uzun vadeli tahvil getirileri düştü, dolar ise değer kaybetti.

Fed toplantı tutanaklarında, yaz aylarında gerçekleşen toplantılardan farklı olarak, yetkililerin "genel olarak" enflasyon baskılarının gevşeyeceğini beklediği ifadesi yer almadı.

Piyasalar bugün ABD üretici fiyatları ve işsizlik maaşı başvuru rakamlarının yanı sıra İngiltere Merkez Bankası ve Fed yetkililerinden gelecek açıklamaları bekliyor.

Bankacılar, yabancı yatırımcıların zaten oldukça düşük seviyelerdeki Türkiye varlıklarından çıkış yönlü işlemlerine, lokallerin ise düne kadar dolar/TL'deki devam eden yükselişte 260 milyar dolarlık döviz cinsi varlıklarından sınırlı kâr satışlarına devam ettiklerini belirtiyorlar. Lokallerin bundan sonra nasıl bir tutum izleyeceği işlemciler tarafından yakından takip ediliyor.