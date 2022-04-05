Romanya’dan enflasyona karşı faiz adımı
Romanya Merkez Bankası enflasyon tehdidi nedeniyle politika faizini 8 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.
Romanya Merkez Bankası bugünkü toplantıda politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3'e çıkardı. Merkez Bankası bu kararı ile enflasyon tehdidi nedeniyle politika faizini 8 yılın en yüksek seviyesine çıkarmış oldu.
Savaşa yönelik endişeler ve yüksek enerji fiyatları politika yapıcıların diğer bölge ülkelerine kıyasla daha temkinli hareket etmesine neden oldu. Şubat ayı toplantısında da faiz artırımına giden Romanya faiz artışı konusunda hala Polonya, Çekya ve Macaristan'ın gerisinde.
Bankanın yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 8.5'ten yüzde 9.6'ya yükseldi. Enflasyonun çift hanelere çıkma ihtimali de bulunuyor. Ülke ekonomisinin bu sene jeopolitik gelişmeler nedeniyle sert biçimde yavaşlaması bekleniyor.
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