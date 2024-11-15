Rönesans Holding 2015'te Ballast Nedam'ı bünyesine kattı

Yayınlanma: 15.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.11.2024 - 07:41

Avrupa’nın en büyük inşaat şirketlerinden Ballast Nedam’ı 2015 yılında bünyesine katan Rönesans Holding, büyümede rotayı yurtdışına kırdı. Kanallar şehri Hollanda’nın başkenti Amserdam’ın su baskınına uğramaması için yükseltilmesine karar verilen 300 kilometrelik bariyerler için yapılan ihalelerden birini alan Ballast Nedam, gelecek 5 yıl içinde yapılacak yeni projeleri de yakından takip ettiğini açıkladı.

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, Ballast Nedam’ın, köprü, tünel, kamu binası, liman, konut ve otoyol inşaatı gibi projeleri hayata geçirdiğini belirtti. Kayaalp, bugün 33 farklı ülkede 35 bin çalışanla faaliyet gösterdiklerini anlatarak “Yurtdışında bugüne kadar 40 milyar Avroluk iş yaptık. Ülkemizde 8 milyar Avro büyüklüğe sahip yatırım projelerini tamamladık. 5 yıl sonra ülkemizde gerçekleştirdiğimiz toplam yatırım tutarının 12 milyar Avro’yu geçeceğini, ülkemize sağladığımız doğrudan yabancı yatırım tutarının 2.5 milyar Avro’ya, yabancı finansman tutarının ise 7 milyar Avro’ya yaklaşacağını öngörüyoruz” diye konuştu.