RTB yaş çay fiyatını 70 lira olarak açıkladı

Rize Ticaret Borsası (RTB) Çay Araştırma ve Uygulama Merkezince (ÇAYMER) nisan ayı içerisinde alımı yapılacak 2.5 yaprak elle toplanmış yaş çayın kilogram fiyatının 70 lira olduğu bildirildi.

AA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 17:29
RTB yaş çay fiyatını 70 lira olarak açıkladı
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Rize Ticaret Borsası2ndan (RTB) yapılan yazılı açıklamada, 2024 yılı birinci sürgün elle toplanmış 2,5 yaprak yaş çay satın alımına başlandığı belirtildi.

Açıklamada, 2,5 yaprak yaş çayın kilogram fiyatının destekleme dahil brüt 70 lira olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Nisan ayı içerisinde alımı yapılan elle toplanmış 2,5 yaprak yaş çayın ödemesi mayıs sonunda yapılacaktır. Toplanması gereken ürün görseli ve videosu sosyal medya hesaplarımızda paylaşılmıştır. Uzun olmayan 2,5 yaprak taze sürgünler dip kısımlarından toplanmalıdır. Uzun dallı büyük yapraklar toplanmamalıdır. Kart yapraklar kesinlikle toplanmamalıdır. Çay getirmek isteyen müstahsillerimizin, 05373635060 nolu telefonu arayarak randevu almaları gerekmektedir."

Açıklamada, getirilen yaş çayların kontrol edileceği, 2,5 yaprak standardına uygun olmayanların alınmayacağına işaret edildi.


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