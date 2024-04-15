Çayın yanına hem tatlı hem de pratik bir lezzet arayanların gözdesi: Trifle tarifi...

TRIFLE TATLISI YAPILIŞI

Süt, toz şeker ve nişastayı tencereye koyun, orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Pişen muhallebiye tereyağı, çikolata ve vanilyayı ekleyip parlak bir hal alana kadar çırpın.

Pişen çikolatalı muhallebiyi başka bir kaba alın ve 30 dakika soğumaya bırakın.

Bu esnada derin bir kap içerisinde kremayı, pudra şekeri ile sertleşene kadar çırpın ve buzdolabında bekletin.

Soğuyan muhallebiyi mikser ile çırparak inceltin.

İçerisine hazırladığınız kremadan iki tepeleme yemek kaşığı koyup tekrar çırpın ve kıvamını daha kabarık hale getirin.

Bisküvileri ayrı ayrı kaplarda ezin.

Sunum yapacağınız derin cam bir kasenin tabanına önce kakaolu bisküviyi serin.

Üstlerine çırpılmış kremanın yarısını koyup kaşıkla yaydırın.

Kremanın üzerine erimiş çikolata serpiştirin ve küp doğranmış muzu serpin.

Muz katmanının üstüne çikolatalı muhallebiyi serin.

Muhallebinin üstüne, bir paket kadar kremalı bisküvi parçalarını yayın.

Son olarak kremayı en üste yayın ve erimiş çikolatayı serpiştirin.

Süslemek için çilekleri ortaya dizin ve kalan boşluklara kremalı kakaolu bisküvi serpiştirin.

Tatlınızı bir saat kadar buzdolabında bekletip kaşıkla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!