Çayın yanına hem tatlı hem de pratik bir lezzet arayanların gözdesi: Trifle tarifi...

cumhuriyet.com.tr
15 Nisan 2024 Pazartesi, 21:47
Çayın yanına hem tatlı hem de pratik bir lezzet arayanların gözdesi: Trifle tarifi...

Trifle, İngiliz mutfağının ünlü sütlü tatlılarından biri olarak öne çıkıyor. Zarif sunumuyla davet sofralarına renk katan, her katmanında lezzetiyle dikkat çeken çikolatalı ve bisküvili Trifle tarifi, damakları şenlendirecek bir tatlı seçeneğidir. 

Çayın yanına hem tatlı hem de pratik bir lezzet arayanların gözdesi: Trifle tarifi...

Meyvelerin tazeliği, çikolatanın eşsiz lezzeti ve bisküvi parçalarının kıtırlığı; enfes krema ve çikolatalı muhallebiyle buluşacak. Farklı dokuların ve uyumlu tatların bu dansı, her lokmada damakları mest edecek. Peki, çayın yanına hem tatlı hem de pratik bir lezzet arayanların gözdesi olacak bu tatlı nasıl yapılır? İşte Trifle tarifi...

Çayın yanına hem tatlı hem de pratik bir lezzet arayanların gözdesi: Trifle tarifi...

TRIFLE TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

400 mililitre krema(soğuk)

2,5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı tereyağı

1/2 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilin

3 yemek kaşığı sütlü çikolata

4 yemek kaşığı pudra şekeri

3 yemek kaşığı çikolata (eritilmiş)

1 paket kakaolu bisküvi

1,5 paket kakaolu kremalı bisküvi

1 adet muz

20 adet küçük boy çilek

Çayın yanına hem tatlı hem de pratik bir lezzet arayanların gözdesi: Trifle tarifi...

TRIFLE TATLISI YAPILIŞI

Süt, toz şeker ve nişastayı tencereye koyun, orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Pişen muhallebiye tereyağı, çikolata ve vanilyayı ekleyip parlak bir hal alana kadar çırpın.

Pişen çikolatalı muhallebiyi başka bir kaba alın ve 30 dakika soğumaya bırakın.

Bu esnada derin bir kap içerisinde kremayı, pudra şekeri ile sertleşene kadar çırpın ve buzdolabında bekletin.

Soğuyan muhallebiyi mikser ile çırparak inceltin. 

İçerisine hazırladığınız kremadan iki tepeleme yemek kaşığı koyup tekrar çırpın ve kıvamını daha kabarık hale getirin.

Bisküvileri ayrı ayrı kaplarda ezin. 

Sunum yapacağınız derin cam bir kasenin tabanına önce kakaolu bisküviyi serin.

Üstlerine çırpılmış kremanın yarısını koyup kaşıkla yaydırın.

Kremanın üzerine erimiş çikolata serpiştirin ve küp doğranmış muzu serpin.

Muz katmanının üstüne çikolatalı muhallebiyi serin.

Muhallebinin üstüne, bir paket kadar kremalı bisküvi parçalarını yayın.

Son olarak kremayı en üste yayın ve erimiş çikolatayı serpiştirin.

Süslemek için çilekleri ortaya dizin ve kalan boşluklara kremalı kakaolu bisküvi serpiştirin. 

Tatlınızı bir saat kadar buzdolabında bekletip kaşıkla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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