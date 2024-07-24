Rus doğalgaz şirketi karını yüzde 120 artırdı

Rusya’nın en büyük bağımsız doğalgaz üreticisi Novatek, yılın ilk yarısındaki net karının, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 120 artarak 341,7 milyar rubleye (yaklaşık 3,9 milyar dolar) çıktığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 24.07.2024 - 14:36
Rus doğalgaz şirketi karını yüzde 120 artırdı
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Novatek'ten yapılan açıklamada, şirketin yılın ilk yarısındaki mali performansına ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, şirketin gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 artarak 752,4 milyar rubleye yükselirken, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yüzde 15,6 artarak 480,6 milyar rubleye çıktı.

Söz konusu dönemde, şirketin net karı da 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 120 artarak 341,7 milyar rubleye yükseldi.

Novatek, Rus enerji pazarında özellikle sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üretimi ve ihracatıyla ön plana çıkıyor.


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