Rus şirket mühürleri kırdı

13 Eylül 2022 Salı, 12:16

Akkuyu Nükleer Santrali’nde inşaat sürerken 26 Temmuz tarihinde santralin satın alma, mühendislik ve inşaat işleri için IC İçtaş’ın yüzde 50 ortak olduğu konsorsiyumun sözleşmesi, Rus Rosatom yönetimindeki Akkuyu Nükleer tarafından feshedildi. Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından Türk yüklenici IC İçtaş’ın devre dışı bırakılmasının ardından iC İçtaş içeride kalan inşaat malzemeleri, vinç, dozer gibi ekipmanlarını alamadı. Şirketin milyonlarca dolar değerinde ekipmanının Akkuyu Nükleer A.Ş tarafından halen kullanmasının önüne geçilmesi için inşaat iskelelerine İcra Mahkemesi’nden ihtiyati tedbir uygulatarak mühürlettiği ortaya çıktı. Ancak Rus şirketin mühürleri kırarak ekipmanları kullanmaya devam ettiği belirlendi. İsmini vermek istemeyen bir şirket yetkilisi içeride milyonlarca dolarlık ekipman kaldığını, Rus şirketin hukuku hiçe sayarak mühürleri kırarak bu ekipmanları kullanmaya devam ettiğini açıkladı.

GECİKMEDE DÜNYA REKORU KIRDI

Akkuyu Nükleer Santrali’nin temeli 14 Nisan 2015 tarihinde atıldı. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun (TAEK) verdiği bilgiye göre dünyada nükleer santrallerin yapım süresi ilk betonun dökülmesinden sonra yaklaşık 6-7 yıl civarında seyrediyor. Yine TAEK verilerine göre dünyada işletmeye giren bazı reaktörlerin yapım süreleri şöyle;

Hindistan'daki Rajastan-5 ve 6 santrallerinin her ikisi 7'şer yıl,

Çin'deki Lingao-3; 5 yıl, Qinshan-2 ve 3 ise 4,5 yıl,

Japonya'daki Tomari-3 santrali 4,5 yıl.

Akkuyu Nükleer Santrali’nde inşaatin yavaşlaması nedeniyle yaklaşık 1-2 yıllık gecikme bekleniyor. Tesisin tümüyle tamamlanmasına ise yaklaşık 5 yıllık süre var. Bu durumda Akkuyu Nükleer Santrali inşaat süresi yaklaşık 12 yılla yapımı dünyanın en uzun süren nükleer santrallerinden biri olacak.